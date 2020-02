Dopo la partita d’allenamento andata in scena ieri pomeriggio contro i polacchi dell’RKS Radomiak Radom, oggi mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro al mattino al Centro Bortolotti di Zingonia. Come riporta Atalanta.it, i giocatori si sono divisi tra lavoro in palestra, tattica ed esercitazioni con la palla sul campo. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un altro allenamento al mattino a porte chiuse.



FORMAZIONE ANTI-ROMA- Tutti i titolari sono a disposizione di Gasperini e, anche se bisognerà vedere come le pedine nerazzurre risponderanno agli allenamenti dei prossimi giorni, la formazione che scenderà in campo sabato sera si sta già delineando perché sarà una partita delicatissima e da non sbagliare e mister Gasperini ha intenzione di contare solo su tutti i titolatissimi, complice il rientro dalla squalifica del centrocampista de Roon. Gollini tra i pali dunque e davanti il terzetto solido composto da Toloi-Palomino-Djimsiti, ai lati Castagne e Gosens, in mediana Freuler e De Roon e il neo arrivato Tameze da rinforzo dalla panca, e infine il solito Papu Gomez dietro Josip Ilicic e Duvan Zapata.