Atalanta, tutto sulla finale di Europa League: quando e dove si gioca e le info sui biglietti

: ha superato il Marsiglia nel doppio confronto in semifinale die andrà a disputare, la casa del rugby irlandese. E l'avversario sarà il più duro possibile in questo momento, quelallenato da Xabi Alonso, già campione di Germania e capace, eliminando la Roma, di battere il record del Benfica con 49 partite di fila senza sconfitte in tutte le competizioni. Non ci era mai riuscito nessuno, dal dopoguerra a oggi.

La caccia ai tagliandi sul portale della UEFA èe, come nelle stagioni precedenti, ai tifosi delle squadre finaliste e alè stata assegnata la maggior parte dei biglietti. I titoli d'accesso per il pubblico generico non saranno venduti in base all'ordine di arrivo, ma attraverso un sorteggio che sarà effettuato al termine del periodo di richiesta per l'acquisto. Ad aprile, gli appassionati interessati ad assistere alla finale di Europa League si sono iscritti al portale UEFA per partecipare ad un vero e proprio sorteggio, al termine del quale la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all'interno di ciascun gruppo.

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): €40

Categoria 3: €65

Categoria 2: €100

Categoria 1: €150

Su 48.000 posti sarà disponibile direttamente per i tifosi e il pubblico generico un totale di 36.000 bigliettile due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno, mentre i restanti biglietti verranno messi in vendita.. Questi i prezzi:I biglietti per gli spettatori disabili costano 40 euro. I biglietti disponibili nella categoria più economica, "Fans First", saranno esclusivamente riservati ai tifosi delle squadre che partecipano alle finali e il processo di vendita sarà delegato direttamente ai club coinvolti una volta accertata la qualificazione.