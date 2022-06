Prima di mettere mano al mercato, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini vuole chiarezza dalla società sugli obiettivi che si pone la squadra il prossimo anno. In settimana sono previsti un altro paio di confronti tra le parti, ma c'è già un nome caldo sulla lista dei desideri.



Si tratta di Ederson, il profilo che più piace per dare il cambio agli stacanovisti del centrocampo Freuler e de Roon, oltre che per ringiovanire il reparto. Percassi e Pagliuca sarebbero disposti ad offrire 15 milioni di euro ma alla Salernitana non basterebbero. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra nerazzurri e granata per fissare il prezzo.