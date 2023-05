La società Atalanta ha deciso di non presentare ricorso per la squalifica di un turno imposta dal giudice sportivo alla Curva Nord dopo i cori di stampo razziale cantati dall'80% del pubblico nerazzurro del settore all'indirizzo di Vlahovic il 7 maggio, nel corso di Atalanta-Juventus. Come spiega il Corriere della Sera, dopo aver analizzato gli atti nei giorni scorsi, il club nerazzurro ha scelto ieri sera di non presentare ricorso: il settore rimarrà chiuso quindi nel corso della gara casalinga contro il Verona, sabato 20 maggio alle 18.