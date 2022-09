Non c'è pace per Boga. L'esterno offensivo dell'Atalanta, dopo essere rimasto a secco di reti la scorsa Serie A e aver giocato solo 26' in questa, si è infortunato ieri nel corso dell'amichevole contro il Villa Valle. Dopo il quinto gol (è finita 7-2) è stato costretto a uscire per un problema muscolare e oggi ha dovuto svolgere delle terapie a parte. A rischio quindi la sua convocazione per il big match dell'Olimpico contro la Roma, in programma domenica 18 settembre alle 18.00.