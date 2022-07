Niente Cagliari per Moustapha Cisse, ma anche niente Atalanta. L'attaccante-rivelazione della Primavera nerazzurra infatti non è stato convocato per la trasferta a Newcastle e la sua partenza sembra imminente.



Interessava ai sardi, ma nelle ultime ore si è fatto avanti prepotentemente il Pisa, orfano di Lucca: il 2003 della Guinea, match winner dell’Atalanta a Bologna, è inseguito dai nerazzurri della Toscana, che sembrano fare sul serio. L'Atalanta aspetta solo di ufficializzare Pinamonti per cedere il suo gioiello d'attacco.