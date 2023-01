Tredici milioni di euro: è il prezzo fissato dal Nizza per il suo difensore Mattia Viti, prelevato quest'estate dall'Empoli che non sta trovando molto spazio in Francia.



Il giovane difensore vorrebbe infatti tornare presto in Italia e l'Atalanta, che già ci aveva provato quest'estate, starebbe provando a portare a termine l'affare. Non è però l'unico club sulle tracce del centrale: su Viti c'è la concorrenza del Torino.