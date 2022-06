Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta reduce da una deludente esperienza al Tottenham (mai esordito in Premier), ora si avvicina al Napoli. Decisiva la sua preferenza: vuole giocare la Champions e il club partenopeo, prendendolo con la formula del prestito con diritto di riscatto, glielo consentirebbe.



L'Atalanta però preferirebbe cederlo alla Fiorentina, per avere in cambio la contropartita Kouamé, attaccante del valore di 10 milioni che farebbe molto comodo alla Dea.