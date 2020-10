Sono 13 i nerazzurri ancora impegnati in giro per il mondo con le loro nazionali, mentre mister Gian Piero Gasperini a Zingonia lavora con gliinfortunati Pierluigi Gollini, Matteo Pessina e Aleksey Miranchuk.



BALLOTTAGGIO MIRANCHUK- Mancano ormai sei giorni all'impegno contro il Napoli, in programma sabato alle 15 al San Paolo, e il tecnico di Grugliasco da domani dovrà valutare lo stato di forma del russo ex Lokomotiv Mosca per decidere se concedergli uno spezzone di gara per l'esordio nel giorno del 113° compleanno della Dea e del suo 25° compleanno. Oggi l'allenatore dell'Atalanta ha concesso un giorno di riposo ai suoi, che si ritroveranno domani pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia per una seduta a porte chiuse.