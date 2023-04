Non ha ancora perso la speranza mister Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta che sabato sera affronterà il suo allievo Juric a Torino, di riavere per la gara che potrebbe riaprire il discorso Champions il suo capocannoniere stagionale Ademola Lookman.



L'anglo-nigeriano anche oggi ha svolto lavoro in forma individuale, ma sta facendo di tutto per esserci, non solo nella lista dei convocati, ma in campo dal 1': come Pasalic lunedì, che appena rientrato contro la Roma è andato a segno, anche il numero 11 vuole tornare protagonista nella rincorsa europea dei nerazzurri. Sarà disponibile Djimsiti in difesa, che ha recuperato dal pestone di Abraham, mentre assenti saranno Vorlicky, Hateboer e Ruggeri.