Oggi potrebbe arrivare la tanto temuta doccia fredda e i ragazzi del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini potrebbero essere costretti a fare un salto a casa per fare le valige e portarle a tempo determinato nelle camere del Centro Bortolotti di Zingonia per dare inizio al temuto ritiro pre-campionato. Certo è che, se alla fine la notizia verrà davvero ufficializzata in giornata, i nerazzurri la verranno sicuramente a sapere durante una seduta.



LAVORO DOPPIO- Come riporta infatti L'Eco di Bergamo, dopo due settimane di allenamenti individuali brevi e su turnazione, oggi la Dea tornerà in campo per gli allenamenti di gruppo e lo farà subito con una doppia seduta, una al mattino e una al pomeriggio.