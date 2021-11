Per la prima volta dall'inizio della stagione, entrambi gli attaccanti dell'Atalanta stanno bene, anche se in differente condizione: Zapata è nel pieno della forma, e viaggia al ritmo di un gol a partita, Muriel invece deve ancora tornare al 100%.



Il commissario tecnico della Colombia però, Reinaldo Rueda, ha deciso di convocarli entrambi questa volta per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022 dei Cafeteros contro Brasile (11 novembre) e Paraguay (16 novembre). La speranza, per mister Gasperini, è che le due punte possano collezionare minuti in campo senza infortunarsi. Al rientro infatti ci sarà un trittico durissimo per la Dea: Spezia, Young Boys (da vincere per restare in Champions) e Juve.