Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore a Zingonia è spuntata la rivelazione di un Duvan Zapata particolarmente arrabbiato con se stesso. Non si sente ancora al 100%, l'Atalanta lo aspetta e Gasperini continua a schierarlo ma i suoi gol mancano; Duvan sa bene che è solo questione di condizione dopo mesi e mesi fuori per infortunio, eppure ha detto allo staff medico di sentirsi vicino al top della forma e quindi di essere irritato perché gli manca il feeling col gol.