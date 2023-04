L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato così alla fine del match vinto grazie al suol gol, dopo 170 giorni dal primo, contro il Torino: "Sono tornato? Non me ne sono mai andato. La vita è così, con alti e bassi. Ora sto trovando continuità, abbiamo vinto contro una squadra tosta. Sono contento di aver ritrovato il gol. La prossima con lo Spezia? Una squadra che corre visto che lotta per la salvezza. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, abbiamo avuto brutte esperienze”.



CHAMPIONS- “Tutti vogliamo tornare a sentire la musichetta ma non è facile”.