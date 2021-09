Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: "Alla fine ho giocato tutta la partita. Di sicuro è stato un gol importantissimo, abbiamo tanti margini per migliorare, dobbiamo essere più brillanti soprattutto davanti. Dobbiamo migliorare ogni partita".



È arrivata una vittoria sporca.

"In altre partite abbiamo gestito meglio gli spazi e abbiamo giocato meglio, nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi. Oggi è andata così, ora vedremo cosa migliorare, nella prossima partita cercheremo di fare meglio".



I 100 gol?

"Io provo sempre a dare il massimo, a volte si fa fatica. Abbiamo la mentalità per migliorarci. Sappiamo che sarà un campionato duro, abbiamo tante gare. C’è margine, più avanti ci toglieremo belle soddisfazioni".



L’esultanza?

"Lo faccio per mio figlio, ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre".