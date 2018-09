L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, grande protagonista nel 2-2 di oggi col Milan, ha parlato così a fine gara: "Sono contento perché la squadra ha giocato bene nel secondo tempo. Nel primo eravamo stati in difficoltà, ma abbiamo saputo soffrire insieme. È importante quando i nuovi entrati aiutano la squadra. Il Milan nella ripresa è calato fisicamente, mentre io, Ilicic e Rigoni eravamo più freschi e abbiamo fatto la differenza. Se vogliamo dare un senso a questo pareggio, però, mercoledì prossimo dobbiamo vincere in casa. Dobbiamo rubare punti anche in trasferta, ripartendo da qui per cercare di centrare i nostri obiettivi".



Contraccolpo psicologico per l'eliminazione dall'Europa League?

"L'Europa League ormai è il passato, dobbiamo pensare al campionato e a fare bene ogni domenica. Ora ci aspetta il Torino e vogliamo vincere in casa".