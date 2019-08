Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Migliorarmi è uno dei miei obiettivi personali. Ogni anno faccio più gol di prima, lavoro per questo. Ci stiamo preparando per essere ancora protagonisti. Esordio in Champions? Non voglio nemmeno immaginarlo, bisogna solo aspettarlo e prepararsi. Sarà speciale, ce la siamo guadagnata, dovremo essere all'altezza. Abbiamo personalità, l'abbiamo mostrato in campionato. Offerte? Non voglio entrare nei dettagli, qui sto bene. Non è mai arrivata un'offerta da discutere con il club. Sto facendo la preparazione con l'Atalanta, conosco l'ambiente e voglio far bene per questo popolo".