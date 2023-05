Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Salernitana: "Giocare su un campo così non è mai facile, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato. L'Europa? A livello di punti cambia qualcosa, ma a livello di voglia non cambia niente. Prima della Juve venivamo da un buon periodo, ora bisogna rincorrere e lotteremo fino alla fine".