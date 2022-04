L'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta ha parlato al sito ufficiale nerazzurro dopo la sconfitta contro il Sassuolo:



"Non è stata la solita Atalanta, abbiamo avuto poca personalità, in serie A nessuno regala niente se non sei aggressivo e non hai carattere. La classifica? Non ho visto i risultati delle altre perché pensiamo a noi, la classifica è quello che è, dobbiamo pensare in questo finale a cambiare marcia. Giovedì dovrà essere un’altra Atalanta, non possono mancare intensità e cattiveria, altrimenti fai fatica. Penso che la base debba essere proprio questa".