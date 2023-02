L’eurogol che sblocca la gara al 23’ del primo tempo nell’Olimpico che un tempo era casa, la dedica alla compagna che solo venti giorni fa ha chiesto in sposa, l’omaggio alla nonna che compie 89 anni, la voglia di trasformare il sogno Champions in realtà, consapevole che l’Atalanta “ha dato un segnale forte”. Alle romane, rimaste indietro (-2 la Lazio, sotto la Roma per lo scontro diretto dell’andata), ma anche all’Inter che è di poco avanti. Le due facce dell’Atalanta, una troppo leggera e compatta, l’altra arrembante e intensa, rivivono appieno nella stagione di Zappacosta.



CHE ALTALENA- L’esterno di Sora si è infortunato durante gli esercizi che svolgeva meticolosamente in vacanza, la scorsa estate, e ha perso gran parte della preparazione con il gruppo. Rientrato solo il primo settembre col Torino, si è infortunato di nuovo quattro giorni dopo col Monza, ma ha fatto in tempo a portare l’Atalanta a un primo posto da record. Poi, altre dieci gare perse, il rientro che slitta al 2023: Spezia-Bologna-Salernitana, nella nuova Atalanta aggressiva e dalla rimonta facile c’è anche la sua impronta. Ma il 15 gennaio finisce di nuovo a terra, e senza di lui anche la squadra, che si perde un’altra volta, viene eliminata dalla Coppa Italia e sconfitta a Reggio Emilia. Fino alla gara con la Lazio, dove torna in forma e in fiducia e i compagni con lui: quella di ieri è stata la migliore Atalanta della stagione. ‘Due vite’ parallele.



IL FUTURO- E se da sempre il segreto di Zappacosta per rialzarsi in piedi si chiama Nicoletta Romanazzi, mental coach di Marcell Jacobs, per Gasperini è non guardare troppo in là e pensare “partita per partita”. Anche se adesso è difficile con una classifica così allettante: terzo posto a sedici giornate dalla fine. Ma domenica a Bergamo arriva il Lecce che ieri ha fermato la Roma e che all’andata ha fatto anche peggio con l’Atalanta. Guai a sedersi, anzi: visto l’effetto che hanno fatto, Gasperini pensa a un'altra settimana di doppie sedute in quei di Zingonia.