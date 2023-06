La conferma di mister Gasperini sulla panchina dell’Atalanta quest’anno è stata meno scontata che mai. E soprattutto è passata da un dialogo di un giorno intero negli uffici dei Percassi alla presenza dei Pagliuca e degli uomini mercato D’Amico e Congerton. Il tecnico nerazzurro, che pensava già a come passare il girone di Europa League dopo l’ultima gara di Serie A, è rimasto solo a fonte di garanzie ben precise. E davanti a un cambio di filosofia: puntare sui giovani sì, ma non per rivenderli subito al miglior offerente. Specie se è una diretta concorrente.



IN USCITA- E così al momento, dopo tante chiacchiere, Scalvini, Koopmeiners e Højlund sono più vicini all’Atalanta che non all’Inter, al Liverpool o allo United. E nemmeno al Napoli, che vorrebbe il 3X1: peccato che, per averli tutti, dovrebbe spendere una cifra molto vicina ai 145 milioni di euro. Non basteranno ai Percassi, col bilancio in attivo, i 30 milioni pensati dai partenopei per Koopmeiners o i 40 messi sul tavolo per l’attaccante danese in caso di addio di Osimhen. Quest’anno il discorso cambia: le prestazioni sportive arriveranno prima della monetizzazione, a meno di offerte irrinunciabili.



IN ENTRATA- Ricco invece il mercato in entrata. Dopo l’arrivo di Adopo dal Toro a parametro zero, un investimento interessante per il centrocampo, sembra ormai fatta per il difensore del Verona Hien classe 1999. Forte fisicamente, abile nei duelli aerei, ha tutte le caratteristiche che servono all’Atalanta per ringiovanire la difesa. Ora si punta a rinforzare gli esterni con Holm e Bakker, spendendo al massimo 20 milioni di euro. Lo stesso valore che ha già Carnesecchi, una super plusvalenza futura che ammortizzerà anche la perdita di Musso (dai 20 ai 10 milioni).