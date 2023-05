Non è ancora un sorriso pieno quello dell’Atalanta a un mese esatto dalla fine del campionato. Con lo Spezia ha sofferto oltre il lecito, domenica arriverà a Bergamo una Juve affamata e Lookman, molto probabilmente, non ci sarà. Ma ha ritrovato tutti i suoi veterani, versione goleador: de Roon, Zappacosta, Pasalic, Zapata e ora anche Muriel. Tutti e sedici per un obiettivo, ora dichiarato anche se “impensabilie”, comune: il 4° posto.



JUVE ALLE PORTE- Di certo, la vittoria di domenica all’ora di pranzo contro la squadra di Allegri sarebbe decisiva. Tanto per la corsa Champions (ridurre la distanza a -2 sulla Juve mentre Milan e Lazio e Roma e Inter si scontrano tra loro), quanto per il 7° posto, dato che resterebbe a 12 punti di distanza dalla Fiorentina, che ha gli scontri diretti a sfavore e non potrebbe più recuperare terreno.



MURIEL OLTRE IL MURO- A un passo dal sogno quindi, ma nelle ultime cinque finali (dopo la Juve calendario agevole solo sulla carta con Salernitana, Verona e Monza dopo l’Inter) serviranno entrambi i colombiani. “C’è poco da ridere”, ha ammesso Muriel ripensando ai sette mesi trascorsi tra una rete (di rigore) e l’altra, nel frattempo è diventato papà per la 4^ volta. I 100 gol in Serie A tanto agognati sono solo un trampolino di lancio per gli ultimi trenta giorni: ora è sfida, sana e competitiva, con l’amico, connazionale e coetaneo Zapata. Non a chi segna di meno, ma a chi lo farà di più da qui al 4 giugno.