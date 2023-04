In questo momento la formazione di Gasperini, tra qualche alto e troppi bassi, è spezzata a metà: a -4 dal Milan e dall’ultima posizione Champions, a +4 sulla Juve e sull’Europa dal divano. Quei +4 a cui ambisce anche la Fiorentina, che lunedì sera al Franchi sfiderà l’eterna rivale al ruolo di ‘settima sorella’ italiana. Ma l'Atalanta la vuole tenere lontana, proprio a -7.



SQUADRA 1- L’emergenza di mister Gasperini riguarda il centrocampo: Pasalic e Koopmeiners vanno infatti verso un altro forfait dopo l’ennesimo allenamento individuale a Zingonia. A questo punto, per fare compagnia a de Roon in mezzo al campo, si candidano in tre: Scalvini, Ederson o Maehle. Il brasiliano però potrebbe rimpiazzare Pasalic sulla trequarti, per cui in mediana potrebbe avanzare Scalvini, con Maehle (meno abituato a una vita da mediano) sulla fascia insieme a Zappacosta. In questo caso in difesa ci sarà Djimsiti, insieme a Toloi e Palomino, con Musso in porta. In attacco, Højlund e Zapata, autore di una doppietta nel test infrasettimanale.



SQUADRA 2- L’altra opzione prevede il binomio in crescita Ederson-de Roon a centrocampo, con Scalvini in difesa insieme al capitano e a Palomino, mentre in attacco il tridente del gennaio d’oro nerazzurro Lookman-Højlund-Boga. Ma c’è anche la carta Soppy, un jolly sia come ala, sia come esterno d’attacco del trio offensivo. Non è inverosimile pensare che, anche in base alle scelte di Italiano, il Gasp cambi qualcosa a gara in corso spostando le sue pedine e organizzando due ‘Atalante’ tra primo e secondo tempo. L'obiettivo è tener lontana la Fiorentina.