Atalantamania: le quotazioni di Koopmeiners schizzate alle stelle! United preferito alla Juve?

Marina Belotti

C'erano emissari del Manchester United ieri allo Stadium tra gli spettatori della rocambolesca gara tra Juventus e Atalanta. Che, ancora una volta, è finita in parità. Non ha vinto la squadra di Allegri, non ha vinto la squadra di Gasperini, ma un vincitore c'è comunque: Teun Koopmeiners, autore di una doppietta d'oro che i red devils hanno particolarmente apprezzato.



SUPER KOOP- Se di 70 milioni si parlava già l'estate scorsa, l'olandese, "in continua evoluzione" con ha ribadito il Gasp a fine gara, può sfondare la maxi cifra. Un peccato per la Juve, e non solo perché si è fatta sorpassare dal Milan per colpa dei suoi tiri mancini. Giuntoli aveva iniziato a fare la colletta tra la dirigenza, ma i milioni che aveva in testa non superavano i 40-50. Dall'Inghilterra invece, proprio sponda United, sono abituati ad affari folli con l'Atalanta, che pochi mesi fa ha salutato Højlund per 85 milioni. E il danese aveva segnato meno dell'olandese in campionato, già in doppia cifra come alla fine della scorsa stagione ma con altri tre mesi di gare da giocare. Vendendolo alla miglior offerente inglese l'Atalanta non solo ci guadagnerebbe di più in termini economici, ma non favorirebbe nemmeno una diretta concorrente in Serie A.



NIENTE TOURE'- Ciò che potrebbe farle cambiare idea è la contropartita Soulé, che all'Atalanta piace non poco. Con un altro attaccante però la panca diventa ingestibile, dal momento che perfino l'acquisto più caro della storia del club nerazzurro, El Bilal Touré, non sta trovando spazio. Impossibile dargli più minutaggio, Gasperini è stato chiaro, non è il momento per fare esperimenti e ci sono troppi attaccanti che stanno facendo bene (Lookman, Scamacca, De Ketelaere, Pasalic, Koopmeiners, Miranchuk...). La svalutazione del maliano, dai 31 milioni che furono pre-infortunio, è già in atto. Anche per questo l'Atalanta potrebbe colmare la perdita con l'affare Koopmeiners: la richiesta sarà altissima, a giugno potrà indire un'asta.