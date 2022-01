Ancora una volta, l’Atalanta ha battuto tutti sul tempo chiudendo il mercato invernale mentre le altre stanno ancora aspettando che si apra. Dopo il colpo Maehle nel dicembre 2020, con la stretta di mano a Boga nella notte di Natale, la Dea tornerà ad avere il suo numero 10, la fatidica maglia rimasta libera da quando Gomez se ne è andato ormai un anno fa. Boga, il miglior slalomista del 2021, capace di mandare in porto 80 dribbling, di abbassare l’età media in una Dea di veterani, di regalare un ruolo in più a mister Gasperini, di dare un ricambio al partente Miranchuk. L’unico che ha fretta di uscire per liberare il posto.



IL GENOA SOSPIRA- Il russo è infatti inserito nella sezione ‘stranieri’ della lista nerazzurra, occupando così ‘a vuoto’ l’ultimo posto disponibile. Con la firma e l’ufficializzazione di Boga, dopo le visite mediche svolte ieri nella toccata e fuga in quei di Bergamo, la Dea si ritroverà con una pedina in più e una in meno: Miranchuk è ancora conteso da Genoa e Torino, i granata li affronterà proprio all’Epifania, mentre l’ivoriano sta per partire per la Coppa d’Africa, da cui non farà ritorno prima del 21 gennaio (ma potrebbe anche essere il 7 febbraio). Ergo, da una parte serve liberare lo slot, ma dall’altra il fantasista ex Loko farebbe comodo fino al rientro dell’ivoriano. La società pensa al da farsi, e intanto blocca anche Piccoli, che sta rivivendo la stessa situazione di agosto. L’infortunio di Zapata, lesione all’adduttore, costringe infatti il bergamasco a rimanere sulla panca nerazzurra come unico ricambio a Luis Muriel almeno per le prossime gare. Anche per il giovane attaccante quindi il Genoa potrebbe essere costretto ad aspettare fino a fine mese. Gli unici rimasti soddisfatti finora sono i sardi: Lovato si è già allenato con i compagni del Cagliari ed è pronto a giocare con continuità i prossimi quattro mesi e mezzo per tornare decisivo ai ranghi orobici.



COLPI IMPOSSIBILI- Difficilmente però la dirigenza bergamasca si muoverà per rimpiazzarlo in difesa, avendo già abbondanza in rosa: Viti dell’Empoli e Gatti del Frosinone infatti non sono meglio del Primavera Scalvini, e poi c’è sempre Pezzella che potrebbe metterci una pezza grazie alla sua esperienza pregressa (77 gare) di terzino sinistro. Con il rientro di Gosens che si intervallerà a Maehle sulla sinistra, e Zappacosta/Hateboer sulla destra, il quinto esterno arrivato in estate potrà arricchire la retroguardia. Incedibile Muriel, anche a fronte di un’offerta di 26 milioni: l’Atalanta non ha nessuna intenzione di arricchire le dirette concorrenti Milan e Napoli, né di perdere l’unico ricambio di Zapata (con la partenza di Piccoli solo rimandata). Azmoun infine sarebbe il colpo a zero da sogno, ma rimarrà tale, per l’estate: l’ingaggio è di quelli impossibili per i Percassi perché, anche se è in scadenza di contratto con lo Zenit (a cui piace Miranchuk) a giugno, è abituato a prendere 3,5 milioni a stagione, il doppio dello stipendio dei big di Zingonia.