“Tu sì, tu no, tu sì, tu no…”: venerdì 8 luglio, in Corso Europa, 46, mister Gian Piero Gasperini ha indetto un primo provino per selezionare l’Atalanta 2022/2023. Chi portare in ritiro e chi lasciare a Zingonia dei ben 40, 40!, nerazzurri che in questi giorni stanno popolando il Centro Bortolotti. I 23 della rosa ‘23 saliranno di certo a Clusone, città d’origine del presidente Antonio Percassi, ma tra i rientranti dai prestiti qualcuno per forza non passerà l’esame. Come Kovalenko, che non rientra nei piani del Gasp e sembra pronto a rinnovare la sua promessa allo Spezia, a dispetto di Colley. Lui, insieme a Ruggeri e Zortea, potrebbero essere tra i prescelti a passare la fase 2 del casting: da valutare e scartare, o promuovere, nel corso degli 8 giorni in Val Seriana.



DAL MERCATO- La nuova Atalanta sta già prendendo forma, per ora più nelle intenzioni e nella lista dei desideri di Congerton e D’Amico, che nella realtà. Ma sta cambiando pelle, si sta svecchiando, gli Under 30 tramanderanno la loro esperienza agli Ederson che arriveranno dal mercato. Pinamonti, Parisi, Cambiaso, profili da terzo millennio, obiettivi che vanno in questa direzione. Ma potrebbe arrivare anche un campione con la C maiuscola (Dybala?), uno che sposta gli equilibri di squadra e campionato e acceleri il processo di crescita e il ritorno in Europa.



LA NUOVA ATALANTA- Servirà però anche una nuova idea, a cui il Gasp sta lavorando dai giorni passati sotto l’ombrellone siciliano. Un cambio di gioco, un cambio di modulo, un cambio di ruolo tra gli stessi nerazzurri? Chissà, magari con de Roon in difesa, Scalvini con Ederson in mediana, Boga sugli esterni. Qualcosa di certo sperimenterà nelle sedute mattutine a porte chiuse, ma qualcosa si comincerà a intravedere anche dagli allenamenti pomeridiani a porte aperte, dalle 17 in poi, al centro sportivo ‘Città di Clusone’. Una nuova Atalanta, nel suo inseparabile blocchetto degli appunti, sta già prendendo forma.