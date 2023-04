“Miranchuk a Torino? Ha questa opportunità in una piazza importante, in un ambiente che ha voglia di crescere, è un ragazzo di valore, spero per lui che non ritorni indietro l’anno prossimo”. Era il 12 agosto 2022, alla vigilia della prima gara di campionato, quando mister Gasperini pronunciava queste parole. Adesso, quasi otto mesi dopo, il fantasista granata rischia il mancato riscatto dal Toro per quei 13 milioni di euro che spetterebbero ai Percassi.



OVERBOOKING- L’augurio del Gasp, amante delle rose corte, era di non avere altri esuberi, soprattutto in attacco. Con il tridente giovane e leggero, Lookman-Højlund-Boga, e il trio di esperti veterani, Pasalic-Muriel-Zapata, è già difficile scegliere la linea offensiva costringendo tre titolari alla panca, almeno nel primo tempo. Ma oggi il futuro di Miranchuk, che per le sue qualità non è stato ceduto a titolo definitivo ma è rimasto legato a doppio filo con i colori nerazzurri, potrebbe intrecciarsi a quello della panchina orobica.



SUGGESTIONE- Come ad ogni primavera infatti, anche quest’anno sono già iniziate a circolare le voci di un possibile addio di Gasperini a giugno. E per non impartire un cambio di rotta troppo netto, il nome che si fa è sempre quello del suo allievo Juric che, guarda caso, ammira particolarmente le doti di Miranchuk. Tanto che, se non dovesse ottenere garanzie e riscatti sul russo, sarebbe anche disposto a lasciare il club granata. Per approdare a Bergamo, insieme all’atalantino? È un’opzione sul tavolo delle trattative, ancora ben lontane dai titoli di coda.