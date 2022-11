Il futuro di Íñigo Martinez sembra essere sempre più lontano dall’Athletic Bilbao. Il difensore centrale basco, già da tempo nel mirino del Barcellona per il post Piqué, potrebbe lasciare il San Mamés. É lo stesso giocatore, in un’intervista rilasciata ad Onda Vasca, a mettere sempre più in dubbio la sua permanenza nel club biancorosso: "Vedremo. In futuro tutto può succedere e non è affatto chiaro quale sarà il mio futuro".