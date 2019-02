Clima infuocato per il derby di ritorno della Liga a Madrid, dove i sostenitori dell'Atletico non hanno preso affatto bene il trasferimento di Thibaut Courtois agli eterni rivali del Real: la targa dedicata al portiere belga sulla Walk of Fame del Wanda Metropolitano è stata vandalizzata. I tifosi ci hanno scritto sopra “RATO”, ovvero topo: in occasione del derby, come testimonia AS, qualcuno ha fatto trovare sulla targa alcuni topi morti di peluche, spicchi d'aglio, lattine di birra e anche una enorme croce rossa a cancellare lo stemma dell’Atletico sotto il nome del belga.