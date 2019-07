Joao Felix è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il numero 7 dei Colchoneros parla in conferenza stampa: "Sono molto felice, ho voglia di iniziare a giocare. Il mio prezzo? Lo ha stabilito il mercato. Io penso a giocare, a fare il mio lavorare e a cercare di aiutare il club in cui mi trovo. Mi hanno accolto bene, speriamo di continuare così. Il portoghese più costoso? Non mi interessa il prezzo, voglio solo fare del mio meglio".



SUL BENFICA - "Giocare contro il Benfica in Champions? Mi paicerebbe, basta che siamo entrambe già passate. Vorrei ricevere l'affetto della gente e rivedere i miei ex compagni, che si sono sempre comportati molto bene con me. Come è stato il mio addio? E' stato difficile, li porterò sempre nel cuore, non è facile lasciare il Portogallo".



CONSIGLIO A CRISTIANO - "Se gli ho chiesto consigli? E' un grande giocatore, attualmente è il migliore al mondo, forse il migliore di sempre. In nazionale mi ha parlato di Madrid, gli è piaciuta la città, ora sono qui per scrivere la mia storia ed essere ricordato come Joao Felix. Cristiano è Cristiano, io sono Joao Felix".



SU GRIEZMANN - "Se avrò più pressione perché va via? Non ci penso, voglio solo dare il massimo".