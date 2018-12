In, è andata meglio alla, che non era testa di serie, che alla. Giocheranno due ottavi equilibrati, contro ili giallorossi, contro l’i bianconeri. Certo, se si giocasse domani scriveremmo qualcosa di diverso, in questo momento la Juve è al massimo della sua forza, la Roma al minimo, ma alla prima giornata degli ottavi mancano due mesi, in mezzo c’è pure una sosta invernale, insomma c’è il tempo perché qualcosa possa cambiare a vantaggio della squadra di Di Francesco.L’Atletico ha qualcosa che lo avvicina alla Juve. Non la qualità, questa è nettamente a favore dei campioni d’Italia, ma il modo di stare in campo, di capire la partita, di intuire le debolezze degli avversari, aspetti che riconducono a una sola figura, quella dell’allenatore:Oggi l’Atletico è al 2° posto nella Liga, a 3 punti dalla capolista Barcellona, rispetto ai catalani ha segnato 22 gol in meno ma, secondo consuetudine...cholistica, ha la miglior difesa del campionato, insieme a quella del Getafe, con sole 12 reti subite. Ha chiuso il suo girone di Champions con gli stessi 13 punti del Borussia Dortmund perdendo una sola partita. Anche se l’Atletico non sembrafortissimo come nelle stagioni scorse, l’ottavo con la Juve poteva essere tranquillamente un quarto o anche una semifinale. Immaginiamo l’accoglienza di Ronaldo al Wanda Metropolitano, dove peraltro si giocherà la finale di Champions: una spinta in più., ma come dice Totti (e come suggerisce la situazione attuale dei giallorossi) è meglio non eccedere in ottimismo. Tanto per cominciare, non è semplice fare gol ai portoghesi: in campionato ne hanno presi solo 8 in 13 partite, nessuno ha fatto meglio. Guidano la Primera Liga con 2 punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona, che però ha una partita in meno. Non solo, è una squadra che non segna poco: delle 16 arrivate agli ottavi ha il terzo attacco con 15 gol, due in meno del Psg, uno in meno del Manchester City. La Juve, tanto per dire, ne ha fatti 9.. Soltanto il Manchester City (contro lo Schalke 04) e il Barcellona (che sfiderà l’Olympique Lione) partiranno in netto vantaggio. Dovrebbe essere così anche per il Real Madrid contro l’Ajax, ma in questo momento il disagio madridista è così evidente che ci suggerisce di non esserne tanto certi. Italiane a parte, la più bella da seguire èDel resto la squadra disapeva di rischiare in questo sorteggio, il secondo posto nel girone l’aveva messa in una brutta situazione, maPrima del Siviglia doveva evitare le inglesi, il Chelsea e l’Arsenal, ma gli spagnoli, secondi nella Liga, erano sul podio dei pericoli seri. Si può dire solo che pure il Siviglia non sarà soddisfatto di questo sorteggio. A differenza della Lazio, aveva un’ampia scelta di avversarie più abbordabili, dal Rapid Vienna al Malmö, dal Rennes al Bate Borisov. Incontrare l’ex Immobile non sarà un piacere.. E’ quarto nella Super League elvetica, ma a 24 punti di distanza dalla capolista Young Boys, ha subìto 25 gol in 18 partite. Se la squadra di Ancelotti, al pari di quella del suo predecessore Sarri, è la favorita di questa edizione di Europa League, lo Zurigo va battuto in casa e fuori. Il Napoli deve stare attento solo a quanto è successo a Belgrado: la Stella Rossa, la squadra più debole del girone gli ha tolto la qualificazione in Champions.nemmeno una squadra non del tutto affidabile come l’Inter. Nella Bundesliga austriaca il Rapid è addirittura ottavo, con 28 punti in meno rispetto al Salisburgo che comanda la classifica.Come accaduto per la Champions, anche i sedicesimi di Europa League sono abbastanza equilibrati, eccettuate le gare di Napoli, Inter, Chelsea (col Malmö) e Arsenal (col Bate Borisov). Questo significa che in ogni caso negli ottavi ci sarà qualche insidia in meno. Italiane a parte, la sfida più bella da seguire è