Secondo quanto riportato da Goal, l'Atletico Madrid ha aperto alla possibilità di cedere Matheus Cunha. Il giocatore brasiliano, escluso dai convocati di Tite per il mondiale, non ha brillato nella sua avventura con i Colchoneros. Per questo motivo può diventare una delle cessioni della rosa di Diego Simeone. L'attaccante è legato al club madrileno da un contratto fino al 2026, con una clausola rescissoria di 100 milioni.