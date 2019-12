L'Atletico Madrid è pronto a consegnare un nuovo attaccante a Diego Simeone. La buonissima prima parte di stagione di Alvaro Morata, il pieno recupero dell'ex obiettivo del Milan Angel Correa e i lampi di classe mostrati da Joao Felix non bastano per continuare a sfidare Barcellona e Real Madrid per la vittoria della Liga e per provare a superare gli ottavi di Champions League contro i campioni in carica del Liverpool.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, i colchoneros hanno individuato in Edinson Cavani il profilo ideale per rinforzare la squadra e hanno già raggiunto un accordo su base triennale a partire dal prossimo giugno, quando sarà scaduto il contratto che lega il Matador al Paris Saint Germain. Le parti sono tuttavia al lavoro per provare ad anticipare questo trasferimento a gennaio, considerando che Diego Costa potrebbe partire subito e valutare le proposte arrivate da Brasile e Cina.