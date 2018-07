Lo Sporting Lisbona ha denunciato alla Fifa l'Atletico Madrid, che ha annunciato l'ingaggio della 23enne ala Gelson Martins, il quale aveva rescisso unilateralmente il proprio contratto col club portoghese. Che non ci sta e ora, dopo aver rifiutato un'offerta da 25 milioni degli spagnoli contro i 40 milioni richiesti, pretende un indennizzo da 100 milioni di euro.

Lo stesso Sporting aveva già fatto un ricorso analogo anche contro gli inglesi del Wolverhampton per l'ingaggio del portiere portoghese Rui Patricio, trattato in passato pure dal Napoli.