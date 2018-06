Secondo quanto riferisce Marca, l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann avrebbe posto come condizione per restare il rafforzamento sul mercato della squadra e tra gli obiettivi perseguiti dai colchoneros c'è anche l'esterno classe '95 del Monaco Thomas Lemar. Griezmann starebbe facendo pressione affinchè l'operazione che coinvolge il suo compagno di nazionale si chiuda e la foto pubblicata sul proprio profilo Facebook, che li ritrae insieme sull'aereo che li ha portati in Russia per il Mondiale, è solo un indizio.