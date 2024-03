Atletico Madrid, Hermoso si è lesionato un muscolo per esultare dopo l'errore di Lautaro Martinez

Il passaggio ai quarti di finale di Champions League ha mandato al settimo cielo l'Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno posto fine al sogno europeo dell'Inter e, dopo l'ultimo rigore dei nerazzurri, quello sparato in curva da Lautaro Martinez, hanno dato il là ai festeggiamenti. Una gioia talmente elevata da far male...



KO - Come riporta Superdeporte.es infatti Mario Hermoso, difensore della squadra di Simeone, si è infortunato dopo la gara di mercoledì quando, nella corsa verso la curva per celebrare il passaggio del turno con Oblak, il 28enne ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Lo si vede infatti porre la mano sulla parte posteriore della coscia, durante la fuga verso la curva e i suoi tifosi. Gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo femorale, uno stop questo che lo terrà ai box per 3-4 settimane. L'obiettivo è quello di tornare per la gara casalinga con il Borussia Dortmund al Metropolitano del 10 aprile. Ai quarti di finale, l'Inter di sicuro non ci sarà, Hermoso invece rischia di marcare visita per... troppa gioia.