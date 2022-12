Miguel Angel Gil Marin, CEO dell'Atletico Madrid ha parlato di Luis Enrique dopo l'eliminazione della Spagna dai Mondiali: "Mi piace molto personalmente e professionalmente. Penso che abbia il talento per allenare qualsiasi squadra del nostro campionato. E' chiaro che vale per tutti. Per i media, per i giocatori e per i club perché offre prestazioni. Penso che sia buono".