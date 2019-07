Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato al microfono di ESPN del neo acquisto dei Colchoneros Joao Felix: "È un giocatore incredibile, è solo un ragazzino ma ha tanto grande calcio addosso. Può crescere moltissimo in più aree, è in possesso di un grande talento e credo che diventerà uno dei migliori giocatori del mondo. Per questo l'abbiamo pagato quella cifra. Piano piano credo che dimostrerà tutte le sue qualità".