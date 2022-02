I Colchoneros contro i Red Devils: va in scena stasera a Madrid l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United, il big match della serata. Gli uomini di, sconfitti a sorpresa nell'ultimo turno dal Levante, cercano il riscatto nella serata di gala contro il vecchio rivale Cristiano, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma personale. In Premier League, vittoria 2-4 per lo United sul campo del Leeds nel weekend. Calcio d'inizio previsto alle ore 21.: Oblak; Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo, Renan Lodi; Llorente, Kondogbia, Herrera; Correa, Felix: De Gea; Lindelof, Maguire, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo.