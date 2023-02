L’Atletico Madrid sta pensando a rinforzare la corsia di sinistra, per la prossima stagione. Secondo Mundo Deportivo, negli scorsi i Colchoneros hanno messo gli occhi su Federico Dimarco. Il club di Via Della Liberazione valuta il 25enne 40 milioni di euro. Vista la cifra abbastanza proibitiva, la squadra spagnola sarebbe pronta ad offrire Alvaro Morata come contropartita tecnica.