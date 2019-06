Continua a gonfie vele il mercato dell'Atletico Madrid: i Colchoneros, infatti, sono vicini alla firma di Joao Felix, asso del Benfica, e di Marcos Llorente, che arriverà dal Real Madrid come sostituto di Rodri. Come riporta AS, tuttavia, la dirigenza biancorossa non si ferma e punta altri quattro giocatori, tutti in difesa: un terzino destro, un difensore centrale e due terzini sinistri. C'è già un accordo di massima con Mario Hermoso, anche se manca quello con l'Espanyol. Gli altri obiettivi restano Semedo (Barcellona), Hysaj (in uscita dal Napoli), Lodi (Athletico Paranaense) e Jesús Gallardo (Monterrey).