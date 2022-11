Proseguono le indiscrezioni sulla possibile destinazione di Joao Felix, giocatore in partenza dall'Atletico Madrid. Su di lui c'è il Paris Saint-Germain, ma non solo. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il Manchester United sta preparando una nuova offerta da sottoporre all'Atletico Madrid per provare a portare il portoghese ad Old Trafford. La necessità di vendere dei Colchoneros e la volontà del giocatore di partire potrebbero accelerare la trattativa.