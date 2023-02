L'Atlético Madrid lavora da tempo per cercare sul mercato una nuova alternativa, a costo zero, per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Secondo Fichajes, il nome preferito dal Cholo Simeone è quello di Mahmoud Dahoud. Il ventisettenne del Dortmund è in scadenza di contratto questa estate e sarebbe il rinforzo ideale.