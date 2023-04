Anche l'Atlético Madrid, che torna a lottare per il secondo posto in campionato, pianifica la prossima stagione con attenzione. La squadra biancorossa ha iniziato a osservare con attenzione diversi obiettivi, tra cui quello che ora appare a sorpresa sul radar della squadra di Diego Simeone.



IL NOME - Secondo Fichajes.com, il nome è quello di Kang-In Lee, coreano del Maiorca. Autore di 5 gol e 4 assist in 33 partite, ha formato con Vedat Muriqi una delle migliori coppie del campionato di oggi. I madrileni sperano di portarlo via dall'isola per una cifra che può aggirarsi intorno ai 15 o 20 milioni di euro, ma deve fronteggiarsi con molte squadre di Premier League.