L'Atletico Madrid vuole rafforzare la squadra con l'obiettivo di offrire più varianti a Diego Pablo Simeone e tornare a competere per il titolo contro il Barcellona e il Real Madrid. Una delle priorità è quella di rafforzare le corsie esterne, tenendo conto che hanno appena firmato Caglar Soyüncü, con il quale hanno sistemato il centro della difesa. Come riporta Cadena SER, I Colchoneros stanno avviando i contatti con l'AZ Alkmar per Milos Kerkez. Il diciannovenne ex Milan ha collezionato 3 gol e 1 assist in Eredivisie e incarna tutte le caratteristiche che l'allenatore argentino vuole dai suoi terzini. Il suo contratto scade nel 2026 e il prezzo del cartellino è di 20 milioni di euro.