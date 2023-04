L'Atletico Madrid è intenzionato a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Il club di Madrid è molto attivo sul mercato, come testimoniano le ultime indiscrezioni su Milos Kerkez dell'AZ Alkmar e Gedson Fernandes del Besiktas. Quest'ultimi, non sono gli unici nomi sul taccuino dei Colchoneros. Secondo quanto riportato da AS, il terzino destro del Girona Arnau Martinez è nel mirino della squadra guidata da Simeone. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2025 e il suo valore è di 15 milioni di euro.