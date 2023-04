Matt Doherty, terzino destro dell'Atletico Madrid, non sta vivendo un bel periodo in quel di Madrid. Arrivato a gennaio dal Tottenham, l'irlandese ha giocato solamente 12 minuti nella vittoria per 5-1 contro il Siviglia. Secondo 90Min, il giocatore è intenzionato a ritornare in Premier League. Il Wolverhampton, squadra che lo ha cresciuto, non ha mai nascosto il suo interesse. Oltre agli Wolves, anche il Crystal Palace è sulle sue orme. Ultima, ma non per importanza, il Burnley di Kompany ha mosso i primi passi verso il nativo di Dublino. Il suo contratto scade a giugno e il suo valore di mercato si aggira attorno ai 9 milioni di euro.