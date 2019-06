Sarà addio, per Rodrigo, all'Atletico Madrid. Il centrocampista 22enne, infatti, ha comunicato nelle scorse ore alla dirigenza la volontà di cambiare aria. Dopo una settimana di attesa, il giocatore ha preso la sua scelta: ascolterà le offerte sul piatto dei Colchoneros prima di scegliere il suo futuro. Su di lui ci sono Manchester City e Bayern Monaco, con i Citizens di Guardiola in pole position. A nulla è valsa la chiamata di Simeone, nel tentativo di convincerlo a restare.



Per cautelarsi, i Colchoneros hanno già scelto il sostituto: come riporta AS, si tratta di Marcos Llorente, centrocampista del Real Madrid. L'accordo con il giocatore è totale, serve trovare l'intesa con Florentino Perez.