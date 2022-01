Secondo quanto riferisce Marca, l'Atletico Madrid si avvicina a due colpi di mercato per rinforzare le proprie corse laterali. C'è l'accordo infatti con l'esterno destro del Valencia Daniel Wass e col mancino del Lille Reinildo Mandava, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Si cerca in queste ore l'intesa definitica coi rispettivi club di appartenenza.