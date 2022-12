L'Atletico Madrid prepara alcune necessarie cessioni per far fronte alle perdite del mancato passaggio del turno in Champions League. Come riporta Goal.com, Diego Siemone, tecnico dei colchoneros, è in sintonia con questa strategia: "Nessuno è indispensabile" ha precisato l'allenatore. Si aprono quindi le porte a diverse uscite, con Cunha vicino al Wolverhampton e Joao Felix sul mercato.